Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, повідомляє Суспільне Харків.

За словами Коваленка, російська бомба вдарила по сільгосппідприємству у Малій Рогозянці. Чоловіка, який опинився під завалами, вдалося врятувати. Ним виявився 56-річний охоронець підприємства. Під час ворожого удару він перебував у сараї, де утримують корів і телят. Щоб звільнити чоловіка, місцеві підприємці надали техніку, яка допомогла рятувальникам у ході робіт. Постраждалого чоловіка доправили в лікарню.

Також посадовець зазначив, що в результаті удару були пошкоджені декілька багатоквартирних будинків.

Цього дня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано приватні житлові будинки. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації. Також внаслідок обстрілу постраждала трирічна дитина, яку ушпиталено до лікарні.