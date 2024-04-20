У суботу, 20 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано приватні житлові будинки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати”, — написав він.

За даними Кіпера, наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації. Також постраждала трирічна дитина, яку ушпиталено до лікарні.

“Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки”, — заявив Кіпер.

Додамо, що сьогодні окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки на Сумщині.