Російський агресор зберігає військову присутність на прикордонні Сумської області. Противник дотримується визначеної тактики, й перш за все обстрілює населені пункти області, які розташовані найближче до кордону.

Про це повідомив Вадим Мисник – речник оперативно-тактичного угруповання військ “Сіверськ” в ефірі телемарафону.

“Ворог дотримується своєї тактики, обстрілює перш за все населені пункти прикордоння вздовж всієї смуги державного кордону. Тобто, немає чітко визначеного напрямку, де вони концентрували б свої обстріли”, – сказав Мисник.

Разом з тим, за словами військового, спостерігається певна відмінність, оскільки наразі ворог не застосовує літаки та гвинтокрили. Однак активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп зберігається.

“Сили оборони готові дати відсіч за будь-якого розвитку подій”, – запевнив Мисник.

Він також спростував інформація про можливий російський наступ на цьому напрямку, але підтвердив, що “певні пересування підрозділів та військової техніки є”.

“Ми спостерігаємо за цими процесами. Накопичення на якомусь конкретному напрямку, такого тактичного угруповування не спостерігаємо. Зараз ми застосовуємо усі свої сили, щоб ворог до кордону навіть не підходив”, – сказав речник ЗСУ.