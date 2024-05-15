Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
“Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Як доказ демонструють фото екрана телефона, на якому видно відповідне повідомлення.
Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає”, — наголошують в МВС.
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