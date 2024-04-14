Заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Зеленський підпише закон про мобілізацію після його перевірки Офісом Президента на відповідність до Конституції.

Про це Олександр Корнієнко повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини“.

Він зазначив, що наразі у Раді не зареєстровані постанови, які блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію. Тому очікується, що впродовж наступних двох тижнів Президент Володимир Зеленський підпише закон і документ набуде чинності.

“Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде”, – сказав Корнієнко.

Заступник очільника ВР додав, що перед підписанням закону Офіс Президента перевірятиме його на відповідність до Конституції, після чого його підпише Президент.