Про це йдеться в ухваленому 22 травня Верховною Радою як законі законопроєкті 8329 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.
За новою статтею 173-6 вчинення насильства за ознакою статі тягне за собою штраф від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
За іншою новою статтею 173-7 КУпАП сексуальне домагання тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
Також у Законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» встановлюється, що сексуальне домагання – це дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого, принизливого середовища (ситуації).
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