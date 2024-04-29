В мережі активно обговорюють відео Onlyfans-моделі українського походження, котра живе в США, проте приїхала в Україну та зняла ролики з військовими у прифронтовому місті.

Серед користувачів мережі активно поширилося відео харків’янки Анни Малігон, котра живе в США та має активну Onlyfans-сторінку. Дівчина відвідала прифронтові міста під час своєї подорожі Україною та зняла про це TikTok-тренд “I’m Ukrainian”.

В коментарях під відео англомовні дописувачі звинувачують українку в піарі на воєнній тематиці, адже дівчина вже декілька років живе в США та до цього майже не висвітлювала тему російсько-української війни.

Дівчина також зняла відео у формі з бійцями 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» під звук “Everybody knows I’m a good girl, officer”.

Відео харків’янки також прокоментували і в українському сегменті соцмереж. Думки коментаторів розділилися: окрім великої хвилі засудження, деякі українці висловилися на підтримку дівчини, адже вона має досить широку західну аудиторію для того, що розказували про наслідки війни.

Варто зазначити, що, окрім декількох роликів з українськими військовими та опису руйнувань внаслідок російської агресії, дівчина також виклала відео, в якому зазначає, що задонатила понад 30 тисяч доларів на потреби війська. Вона придбала шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T, два супутникових модема Starlink та одну зарядну станцію EcoFlow. На потреби якого саме підрозділу була направлена допомога, дівчина не зазначила.

Автор засудження Анни Малігон в українському просторі Твіттера, коли отримав негативну відповідь щодо своїх коментарів до дівчини, вирішив навести аргументом фото українки з відомою порноакторкою російського походження Евою Ельфі, яка тривалий час проживає закордоном та занесена в базу “Миротворець”.

Нагадаємо, що центр “Миротворець” заніс дружину чинного Президента – Олену Зеленську, в свою базу осіб, що причетні до посягань на територіальну цілісність держави. Сам Президент Зеленський зазначав, що не дуже позитивно ставиться до українського сайту “Миротворець”, оскільки там колись фігурувало ім’я його дружини.