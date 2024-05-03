Про смерть бійця у Facebook повідомив його близький друг Іван Марченко.

Актор Євген Шумілов, який грав на театральних сценах, а також знімався у серіалах, мобілізувався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення два роки тому.

“З глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці”, – написав Марченко.

У війську Шумілов був бойовим медиком Третьої штурмової бригади.

Також на сумну звістку відреагував український режисер Антоніо Лукіч, який працював разом з актором на знімальному майданчику реклами Нової пошти.

«Загинув Євген Шумілов. Актор та воїн. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…», — написав Лукіч.