Кандидат в президенти США від республіканців звинуватив діючого президента у тому, що він виступав у Конгресі "під кайфом". Він поставив вимоги, за яких хоче, щоб Байден здав тест на наркотики.

Про це повідомляє Forbes.

Дональд Трамп, кандидат в президенти США від Республіканської партії, вимагає, щоб його опонент Джо Байден пройшов тест перед майбутніми дебатами.

“Я вимагатиму аби він здав тест на наркотики, серйозно. Я не хочу, щоб він прийшов, як на виступ в Конгресі, під кайфом”, – сказав Трамп.

Раніше цього тижня Байден і Трамп узгодили провести дві президентські дебати через соцмережі. Перша відбудеться у червні, а друга у вересні. Кандидатам залишилося трохи більше місяця, щоб підготуватися до цих важливих подій.

“Вони мають бути справедливими, я вважаю, що вони мають бути справедливими”, – зауважив Трамп.

У 2020 році Дональд Трамп також вимагав, щоб Байден пройшов тест на наркотики перед дебатами. Дебати відбулися два рази – 29 вересня та 22 жовтня 2020 року.