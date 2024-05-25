Про це він сказав в інтерв’ю казахському агентству “Власть”.
Він також визначив Путина як нелегітимного “президента Росії”.
“Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації з приводу легітимності президента України, щиро кажучи, нудні, нецікаві.
Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Путін у Мінську стверджував, що повноваження Зеленського вже завершилися.
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- Підставою для легітимності Президента після 20 травня є Конституція України, — Стефанчук
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