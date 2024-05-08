Говорили про прийдешній Саміт миру у Швейцарії.

Про проведення чергової зустрічі так званої “групи Єрмака-Расмуссена” – об’єднання політиків та державних діячів щодо безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України повідомило інтернет-представництво Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили проєкт звіту робочої групи, який містить “обґрунтування та пропозиції” щодо майбутнього членства України в Альянсі та забезпечення миру. Цей документ обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.

Темою розмови також став прийдешній Саміт миру у Швейцарії. Єрмак наголосив на важливості участі в ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Глобального Півдня. Група поширюватиме ідею щодо підтримки Саміту та закликатиме світових лідерів долучатися до нього.

Окрім Єрмака та Расмуссена, до засідання в онлайн-режимі також приєдналися впливові політики та урядовці: колишній президент Польщі Александр Квасневський, експрем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, колишня очільниця уряду Фінляндії Санна Марін, ексдержавна секретарка та кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон.