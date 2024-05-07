Команда з України, яку очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, здійснила четвертий раунд переговорів з США щодо майбутньої двосторонньої безпекової угоди в понеділок, 6 травня.

Про це повідомили в Офісі президента.

У рамках зустрічі сторони обговорили найважливіші положення угоди, висловили погляди на ряд питань та визначили дату наступного раунду переговорів.

“Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця”, – наголосив Андрій Єрмак.

Наразі понад 30 країн приєдналися до спільної декларації G7 з підтримки України. Крім того, Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія та Латвія вже уклали двосторонні угоди з Києвом.

Україна планує укласти двосторонні безпекові угоди з ще сімома країнами, включно зі Сполученими Штатами.