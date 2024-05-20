Повістки до ТЦК почнуть надсилати через 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію.

Про це йдеться в постанові Уряду від 16 травня 2024 р. № 560.

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Встановлено, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.