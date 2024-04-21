Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2024 року становлять близько 459 тисяч 530 осіб, зокрема за минулу добу – ще 950 загарбників.

Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України.

Загальні втрати ворога у техніці та зброї склали:

танків 7229 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23),

артилерійських систем – 11719 (+41),

РСЗВ – 1046 (+0),

засобів ППО ‒ 767 (+4),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),

крилатих ракет ‒ 2115 (+6),

кораблів / катерів ‒ 26 (+0), підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68),

спеціальної техніки ‒ 1926 (+8).

Нагадаємо, станом на 06:00 ранку 21 квітня російська армія завдала 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснила 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У відповідь наші захисники продовжили завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.