Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України.
Загальні втрати ворога у техніці та зброї склали:
- танків 7229 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23),
- артилерійських систем – 11719 (+41),
- РСЗВ – 1046 (+0),
- засобів ППО ‒ 767 (+4),
- літаків – 348 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
- крилатих ракет ‒ 2115 (+6),
- кораблів / катерів ‒ 26 (+0), підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68),
- спеціальної техніки ‒ 1926 (+8).
Нагадаємо, станом на 06:00 ранку 21 квітня російська армія завдала 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснила 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
У відповідь наші захисники продовжили завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
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