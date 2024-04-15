Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через російські удари по Василівському району загинула жінка. А під час артилериського обстрілу Гуляйполя дістав поранення чоловік.

Також вчора російські війська здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці. А 144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також Малу Токмачку та Роботине 15 разів обстріляли з РСЗВ, а з артилерії окупанти здійснили 240 обстрілів територій Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

“Надійшло одне повідомлення про руйнування житла”, – написав Федоров