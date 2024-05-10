Про це йдеться у постанові № 520 Кабміну від 8 травня.
Центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих та перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і відповідності вимогам щодо кількості, будуть подавати ці списки на погодження Міністерству оборони, а не Генштабу, як це було до цього.
Водночас бронювання й надалі здійснюватиметься за рішенням Міністерства економіки.
Інших суттєвих змін наразі немає.
- Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації
- Суд визначив, у яких випадках релігійні переконання можуть бути підставою для ухилення від мобілізації
- Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України, — нардеп