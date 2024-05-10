Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Відтепер затверджувати списки заброньованих буде не Генеральний штаб Збройних Сил України, а Міністерство оборони.

Про це йдеться у постанові № 520 Кабміну від 8 травня.

Центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих та перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і відповідності вимогам щодо кількості, будуть подавати ці списки на погодження Міністерству оборони, а не Генштабу, як це було до цього.