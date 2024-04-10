Про це головний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Як наголосив генсек НАТО, Україна має право на самооборону, а її союзники – право на допомогу Києву в реалізації захисту.
“Також Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілях за межами України з метою самозахисту”, – додав Столтенберг.
Він також додав, що саме Росія вторгнулася в іншу країну й грубо порушила міжнародне право.
Раніше у Bloomberg писали, що Міністр оборони США Ллойд Остін радить Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ, оскільки атаки на НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики.
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