Згідно з міжнародним правом Україна має право завдавати ударів по військових цілях Російської Федерації з метою самозахисту.

Про це головний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як наголосив генсек НАТО, Україна має право на самооборону, а її союзники – право на допомогу Києву в реалізації захисту.

“Також Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілях за межами України з метою самозахисту”, – додав Столтенберг.

Він також додав, що саме Росія вторгнулася в іншу країну й грубо порушила міжнародне право.

Раніше у Bloomberg писали, що Міністр оборони США Ллойд Остін радить Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ, оскільки атаки на НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики.