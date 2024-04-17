Про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п’ятницю. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України”, – зазначив Столтенберг.
Напередодні Зеленський заявляв, що Київ відправить запит на скликання засідання на тлі нестачі, зокрема, ППО та ракет до них.
Більше інформації щодо засідання Ради Україна-НАТО наразі не відомо.
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