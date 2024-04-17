Засідання Ради Україна-НАТО за запитом президента Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячена нагальним потребам Києва в озброєнні.

Про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п’ятницю. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України”, – зазначив Столтенберг.

Напередодні Зеленський заявляв, що Київ відправить запит на скликання засідання на тлі нестачі, зокрема, ППО та ракет до них.

Більше інформації щодо засідання Ради Україна-НАТО наразі не відомо.