Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що отримання Україною винищувачів F-16 не зможе кардинально вплинути на ситуацію на полі бою, але разом з тим значно розширить можливості української армії.

Про це очільник Північноатлантичного Альянсу розповів в інтерв’ю Bild,

Столтенберг заявив, що той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також тренують пілотів і постачають зброю для цих винищувачів – “це ще один приклад значної військової підтримки від країн Альянсу для України”.

“Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не срібна куля, яка може змінити всю війну. Однак F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії”, – зауважив він.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що “планується, що F-16 з’являться у повітрі України в середині літа” поточного року. Як повідомляли ЗМІ, перші такі винищувачі опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.