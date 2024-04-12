Президент Володимир Зеленський заявив, що за попередніми розрахунками для відбудови України після війни знадобиться приблизно 700 мільярдів доларів.

Він висловив це під час зустрічі зі студентами у Чернівцях.

Зеленський також зазначив, що уряд працює над аналогом плану Маршалла для України, який передбачає відновлення країни, її енергетики, технологій та економіки. Ця сума, за його словами, поки не є остаточною, оскільки вона буде переглянута після завершення війни.

“Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі. Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів – те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять”, – сказав Зеленський.

Президент висловив надію на підтримку партнерів і вірить у їхню порядність і готовність сприяти відновленню України.

Зеленський також впевнений у тому, що Україна стане членом Європейського Союзу та НАТО у найближчі роки.