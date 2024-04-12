Він висловив це під час зустрічі зі студентами у Чернівцях.
Зеленський також зазначив, що уряд працює над аналогом плану Маршалла для України, який передбачає відновлення країни, її енергетики, технологій та економіки. Ця сума, за його словами, поки не є остаточною, оскільки вона буде переглянута після завершення війни.
“Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі.
Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів – те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять”, – сказав Зеленський.
Президент висловив надію на підтримку партнерів і вірить у їхню порядність і готовність сприяти відновленню України.
Зеленський також впевнений у тому, що Україна стане членом Європейського Союзу та НАТО у найближчі роки.