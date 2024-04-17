Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба від 17 до 19 квітня відправиться в Італію для участі у зустрічі глав МЗС країн G7.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.

Участь Кулеби буде спрямована на зміцнення міжнародної підтримки України.

Під час візиту він планує провести ряд двосторонніх зустрічей з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Основними темами обговорень будуть:

1. надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії;

2. протидія співпраці між російським та північнокорейським режимами;

3. використання заморожених активів Росії для підтримки України.