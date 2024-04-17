Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.
Участь Кулеби буде спрямована на зміцнення міжнародної підтримки України.
Під час візиту він планує провести ряд двосторонніх зустрічей з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.
Основними темами обговорень будуть:
1. надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії;
2. протидія співпраці між російським та північнокорейським режимами;
3. використання заморожених активів Росії для підтримки України.
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