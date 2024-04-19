За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві. Агресору вони потрібні для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома».

“Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу РФ. Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу”, – додають у відомстві.

В організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.