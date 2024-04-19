Україна має право на самооборону, і збиття російських літаків, які використовуються для атак на Україну, є частиною її законного права на самооборону.

Це сказав у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

“Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону”, — наголосив Столтенберг.

Столтенберг також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров інформував союзників по НАТО про зусилля українських Повітряних сил у захисті своєї території, включаючи ураження різних російських повітряних спроможностей.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що союзники по НАТО будуть нарощувати постачання спроможностей повітряного захисту для України.

“Декілька союзників зробили оголошення сьогодні про поставки більшої кількості засобів ППО. Я очікую на конкретні оголошення у найближчому майбутньому на основі інформації, яку союзники довели до нас сьогодні на цій зустрічі за (віртуальною) участю Президента Зеленського”, — зазначив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що повідомлялось про знищення одного із льотчиків бомбардувальника Ту-22М3, який збили Сили оборони України.