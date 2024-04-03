Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Зеленського.
“Обговорили з прем’єр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів”, — зазначається в повідомленні.
Президент зауважив, що Японія надала Україні фінансової підтримки на більше $12 млрд й анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.
Також Зеленський розповів прем’єр-міністру Японії про ситуацію на полі бою і серед іншого про російський повітряний терор та наголосив на посиленні санкційного тиску на РФ. Зокрема український лідер повідомив Кішіді, що з початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 «шахедів» і майже 7 тисяч керованих авіабомб.
“Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів”, — підкреслив прзидент України.
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