У телефонній розмові з японським прем'єр-міністром Фуміо Кішідою президент України Володимир Зеленський подякував за фінансову підтримку й обговорив підготовку безпекової угоди.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Зеленського.

“Обговорили з прем’єр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів”, — зазначається в повідомленні.

Президент зауважив, що Японія надала Україні фінансової підтримки на більше $12 млрд й анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Також Зеленський розповів прем’єр-міністру Японії про ситуацію на полі бою і серед іншого про російський повітряний терор та наголосив на посиленні санкційного тиску на РФ. Зокрема український лідер повідомив Кішіді, що з початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 «шахедів» і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

“Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів”, — підкреслив прзидент України.