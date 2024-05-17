Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті "Голос України".

За новим законом за ухилення від мобілізації у воєнний час передбачені штрафи для громадян від 17 до 25 тисяч гривень, для посадових та юридичних осіб – від 34 до 59 тисяч гривень.

Відповідно до нових правил, за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень.

А підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 тисяч гривень. За повторні порушення штрафи будуть збільшувати.

Відповідно до чинних норм, за порушення правил військового обліку передбачений штраф від 510 до 850 гривень. За повторне правопорушення штраф збільшується від 850 до 1 700 гривень.