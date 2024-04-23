Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу наразі задіяно щонайменше 300 тисяч співробітників.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави також висловив подяку кожному, хто працює на оборонних виробництвах.

“Це сотні компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони – дякую всім, чий внесок допомагає Україні боротися”, – заявив Президент.

За його словами, щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць – тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК, залучено до роботи.