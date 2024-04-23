Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Глава держави також висловив подяку кожному, хто працює на оборонних виробництвах.
“Це сотні компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони – дякую всім, чий внесок допомагає Україні боротися”, – заявив Президент.
За його словами, щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць – тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК, залучено до роботи.
“Наше виробництво має щомісяця відчутно доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця – більше української зброї”, – підсумував Зеленський.
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