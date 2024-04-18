Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 18 квітня, підбиваючи підсумки щоденного селектору.

“Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість “Богдан”, які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів”, — розповів він.

Також український лідер висловив вдячність компаніям та виробникам, які забезпечують Сили оборони та безпеки України всім необхідним.

Ще на селекторі обговорювалася ліквідація наслідків російських обстрілів в регіонах та загальна ситуація із безпеки. Крім того, були доповіді щодо доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. Із цим, за словами Зеленського, мають допомогти українські технічні розробки.

“Варто пам’ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше – спроба окупації. На всіх рівнях ми й партнери разом маємо протидіяти. І я дякую кожному у світі – усім лідерам, усім громадським діячам, усім політикам, хто сприймає справді серйозно потребу захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізаційних впливів”, — сказав президент.