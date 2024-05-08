Про це він повідомив у соцмережі Х.
«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків.
Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики», — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що для України критично важливо, щоб уже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою.
«Ми також обговорили рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16», — зауважив Президент України.
За його словами, Прем’єр-міністерка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.
Як повідомлялося, Данія планує відправити в Україну F-16 улітку цього року. Восени такі літаки передадуть Нідерланди.
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