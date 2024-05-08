Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків. Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики», — зазначив Зеленський.