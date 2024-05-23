Про це 110 ОМБр повідомила у Фейсбуці.

«Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зенітники 110-ї окремої механізованої бригади вже збивали один російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.