В Єврокомісії начебто обговорюють, (у межах можливих змін до угоди про "транспортний безвіз") додаткові заходи контролю для українських перевізників, які в'їжджають до Польщі.

Про це пише RMF24, посилаючись на власні джерела.

В Єврокомісії нібито розглядають ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються на території Польщі і чи відповідає це задекларованому маршруту.

За даними журналістів, в Єврокомісії, у відповідь на польські протести, начебто обговорюють ідею встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі їдуть у Польщі та чи відповідає це маршруту, щоб був задекларований.

Зазначається, що Єврокомісія наразі не планує відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною.

5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (передусім польських) перевізників.

Над потенційними змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Нагадаємо, ща початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж сама угода була підписана з Молдовою.