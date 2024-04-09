Українські та польські правоохоронці провели обшуки на території обох країн у рамках розслідування справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами протягом періоду з квітня 2022 року по лютий 2023 року.

Про це повідомили у Telegram-каналі Національного антикорупційного бюро України.

9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща відбулися обшуки в рамках розслідування справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у період з квітня 2022 по лютий 2023 року.

Це було здійснено завдяки співпраці Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща шляхом використання механізму міжнародної правової допомоги.

“Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України”, — зазначено в повідомленні.

Зібрані докази будуть використані НАБУ для подальшої правової оцінки дій посадовців. Розслідування продовжується.