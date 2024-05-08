Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику», – написав він.
За даними ОВА, постраждали також 55-річний чоловік і 80-річна жінка.
Раніше Синєгубов повідомляв про трьох поранених дітей від російського обстрілу вдень, 8 травня. Міський голова Ігор Терехов, зазначав, що стан одного з постраждалих дітей тяжкий.
Нагадаємо, що силиРФ цієї ночі знову вчинили масовану атаку на об’єкти генерації та передачі електроенергії, під ракетним обстрілом перебували шість областей.
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