Кількість громадян України, які не підтримують зовнішньополітичний курс України, зросла.

Про це йдеться в опитуванні “Центру Разумкова”.

70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023 р. – відповідно 74% і 14%).

Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% – у Південному).

Серед тих, хто довіряє президенту Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє – лише 41%.

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”.