Проте 43% опитаних українців все одно "відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації".

Про це свідчать дані опитування Інституту соціальної та політичної психології, яке було презентовано в агенції Інтерфакс-Україна.

Суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. З одного боку, більше ніж половина респондентів (53,9%) згодні з твердженням “тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати”.

Не згодні з цим лише 17,2%, і ще близько 29% не мають чіткої відповіді. Найбільшу лояльність у цьому питанні готові проявити жителі південних областей, серед яких понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

Водночас соціологи фіксують, що “майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації (серед жителів півдня таких майже 50%)”.

“Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації“, – роблять висновки експерти.

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв’ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років та старших на підконтрольній Україні території. Вибірка представляє доросле населення України. Помилка вибірки складає 3,2%.