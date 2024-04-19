Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Дніпрі рятувальники знайшли ще одного загиблого чоловіка — він мешкав на пʼятому поверсі, а його тіло віявили на рівні третього.

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