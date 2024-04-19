Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Дніпрі рятувальники знайшли ще одного загиблого чоловіка — він мешкав на пʼятому поверсі, а його тіло віявили на рівні третього.
Рятувальники виявили тіло чоловіка. Кількість загиблих в області внаслідок російської атаки зросла до 8.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Дніпрі рятувальники знайшли ще одного загиблого чоловіка — він мешкав на пʼятому поверсі, а його тіло віявили на рівні третього.