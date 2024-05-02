Російські збройні сили з початку грудня 2023 року, скоріш за все, вбили як мінімум 15 українських солдатів, які намагалися здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися в полон або вже здалися.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

У повідомленні наголошується, що всі подібні інциденти мають бути розслідувані як воєнні злочини.

«Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські збройні сили скоїли багато жахливих воєнних злочинів. Страти без суду і слідства — тобто вбивства — українських військових, які здалися в полон або отримали поранення, але були холоднокровно розстріляні, що категорично заборонено міжнародним гуманітарним правом, також є одним із таких ганебних злочинів», – стверджує заступниця директора відділу криз і конфліктів Белкіс Віллє.

HRW розслідувала три випадки кари без суду щонайменше 12 українських військовослужбовців. Перевіривши та проаналізувавши записи з дронів, опубліковані в соціальних мережах 2 та 27 грудня 2023 року, і 25 лютого 2024-го. Правозахисники зазначили, що у “цих випадках солдати явно демонстрували намір здатися в полон і, оскільки вони більше не брали участь у бойових діях, вони не могли бути цілями для застосування військової сили відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів воєн”.

На основі наявного відеоматеріалу HRW вдалося визначити місця, де сталися дві із трьох страт, місце третьої страти правозахисники визначити не змогли через відсутність у відео будь-яких географічних деталей.

Четвертий випадок, який розслідувала організація, стосується відеозапису від 19 лютого, на якому двоє російських солдатів розстрілюють трьох беззбройних українських військових, які здаються в полон. Користувач, який опублікував цей запис, вказав місце, де наче б то стався цей злочин, однак HRW не вдалося перевірити ці дані.

У п’ятому випадку розслідування спиралося на інтерв’ю з українським військовим, оприлюднене в Telegram 18 лютого, а також на матеріалах ЗМІ.

“Отримана інформація дозволяє припустити, що в ході інциденту було страчено шістьох солдатів, проте обставини того, що сталося, менш зрозумілі”, – йдеться у звіті.