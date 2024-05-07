Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційних угруповань «Шторм» РФ. Там вони брали безпосередню участь у «м’ясних» штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі.

Українські захисники взяли всіх трьох фігурантів у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року. Один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Відбуваючи «строк» у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він уклав контракт з міноборони РФ і таким чином отримав «дострокове звільнення» з колонії.

Ще одним зрадником є мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону «Шторм-Z» 56-го десантно-штурмового полку російських військ. Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.

Третім фігурантом виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року зловмисник «мобілізувався» до десантно-штурмового підрозділу збройних сил РФ.

Звинуваченим загрожує довічне ув’язнення.