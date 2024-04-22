Очільник розвідки Кирило Буданов зазначає, що загрози повторного наступу російських окупантів на столицю станом на зараз абсолютно немає.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розказав у інтерв’ю ВВС.

Голова української розвідки наголошує, що припущення про повторний наступ окупаційних військ РФ на Київ є безпідставними. Ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на столицю не змінилася.

Інтерв’юєр також нагадала слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Україну та передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі.

Журналістка зазначила, що Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив словам Бернса, що Путін аж настільки божевільний.

“Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю. В принципі, пишаюсь цим знайомством моїм. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови”, – відповів Кирило Буданов на запитання щодо реакції Офісу Президента на тодішню інформацію директора ЦРУ щодо повномасштабного вторгнення.

Очільник ГУР додав, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.