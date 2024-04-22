Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розказав у інтерв’ю ВВС.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть», – прогнозує Буданов.

Щодо уточнення про ситуацію на полі бою, голова розвідки наголосив, що говорить і про фронт в тому числі.

“Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде”, – заявив очільник ГУР.

Він також додав, що йдеться саме про “середину травня – початок червня”.