США та Японія планують найбільше, більш ніж за 60 років, оновлення договору про безпеку, таким чином прагнучи протистояти зростаючій загрозі з боку Китаю та КНДР.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, очікується, що президент США Джо Байден та премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда мають оголосити про плани реструктуризації військового командування США в Японії 10 квітня, під час візиту Фуміо Кісіди до Білого дому.

Зміни хочуть внести для посилення оперативного планування і навчань між країнами, а також для укріплення зв’язків в галузі безпеки, щоб відповісти на зростаючу загрозу з боку Китаю та потенційний конфлікт на Тайвані.

Колишній начальник Об’єднаного штабу Сил самооборони Японії Реїчі Оріки в коментарі Financial Times заявив, що існує необхідність призначення американського офіцера, що є більш високопоставленим, в Японію, оскільки саме США беруть на себе головну роль у регіональній обороні.

«Це посилає сигнал Китаю та КНДР, і з погляду стримування є сенс заявити, що США зміцнять командну структуру в Японії», — стверджує Оріки.

Наразі деталі майбутнього рішення не розкриваються, проте воно може стати черговим кроком до зміцнення оборонних зв’язків союзників в умовах нестабільного безпекового середовища в Азії на тлі намірів Китаю щодо Тайваню та розробок ракетної і ядерної зброї в Північній Кореї.

Станом на сьогодні координація дій між союзниками залишається складною, адже Сили США в Японії (USFJ) не мають достатніх повноважень у сфері командування та управління. Тож, Японії доводиться більше взаємодіяти з командуванням США в Індо-Тихоокеанському регіоні на Гаваях, які розташовані за 6 200 км від Токіо, що вже є іншим часовим поясом, через що ефективність взаємодії японських сил і армії США значно страждає.

Одна з моделей взаємодії, яку розглядає адміністрація Байдена, передбачає створення нової військової об’єднаної оперативної групи США — її приєднають до Тихоокеанського флоту Штатів. Очікують, що так командир флоту проводитиме в Японії більше часу, ніж зараз, і матиме розширену структуру підтримки в країні. Згодом оперативна група, до складу якої входили б різні частини збройних сил США, переміститься до Японії.

За даними видання, може бути також розглянута можливість модернізації формувань Збройних сил США, розміщених у Японії, проте Білий дім, Пентагон та уряд Японії таку ймовірність коментувати відмовилися.

Очікується, що міністри закордонних справ і оборони США та Японії разом обговорять це питання протягом цього року. Це рішення може бути складним через питання ресурсів, інфраструктури та військової ієрархії в країнах.

Загалом, Японія почала активно нарощувати свої власні можливості у сфері безпеки та збільшувати оборонний бюджет протягом кількох останніх років. Крім того, наступного року в Японії створять Об’єднане оперативне командування, щоб покращити координацію між підрозділами своїх Сил самооборони.

А вже кінця березня 2025 року Японія збирається створити об’єднаний штаб для командування наземними, морськими та повітряними силами. Уряд Кісіди прагне поглибити співпрацю між американськими військовими та об’єднаним штабом на тлі майбутніх ймовірних загроз.

Напередодні Bloomberg вже повідомляло про ймовірність вторгнення Китаю на Тайвань, тоді видання посилалось на адмірала Джона Аквіліно, керівника Індо-Тихоокеанського командування США, який заявив, що Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За словами адмірала, все вказує на те, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) виконує директиву лідера КНР Сі Цзіньпіна бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

«Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в бажані Сі терміни об’єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ», — заявив Аквіліно в комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

Також Аквіліно зазначив, що не дивлячись на економічні проблеми Пекіна його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% та перевищив 223 мільярди доларів.

Адмірал додав, що за три роки, що минули відтоді, як він прийняв командування, НВАК поповнилася понад 400 винищувачами та понад 20 великими військовими кораблями, а з 2020 року вона також подвоїла свої запаси балістичних та крилатих ракет.

«Це повинно турбувати весь світ», — наголосив він.

Аудіо коментар від Ярослава Бойко:

«Головна причина, чому США та Японія починають ще більше нарощувати своє оборонне співробітництво, це, безумовно, можливість глобального конфлікту з Китаєм в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Передусім, ми маємо розуміти, що так чи інакше для США, Європи і все, що відбувається тут, дещо другорядне відносно потенційним ризикам протистояння з Китаєм. Тобто вони дивляться все-таки на азіатський регіон як на найбільш стратегічний для себе, посилюють саме його зараз найбільше. І Японія виступає одним із молодших партнерів у цьому посиленні», — коментує нашому виданню посилення військової співпраці між США та Японією Ярослав Божко, Голова Центру політичних студій «Доктрина».

Крім того, політолог стверджує, що США в потенційному протистоянні з Китаєм збираються опиратися на Японію, адже вона має один із найсильніших у світі військових флотів. Хоча так чи інакше, законодавчо досі Японія має досить обмежену сферу застосування її сил оборони, тому що формально вона не має армії, а лише умовно названі сили самооборони.

Відповідаючи на питання які плюси або мінуси матиме Україна від цієї співпраці політолог говорить, що для України важливо, аби її партнери відчували себе захищені так само і в Азійському регіоні, тому що Азійський регіон основний, Росія в ньому так само буде підтримувати Китай, і дуже важливо, щоб Японія в тій чи іншій мірі змогла ту відповідну їй частку цієї оборонної співпраці понести.