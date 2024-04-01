На Авдіївському напрямку РФ застосовує тактику малих груп, намагаючись просунутись.

Про це повідомляє офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

“Наразі ворог проявляє активність малих групах, з 4-5 людей. Задача окупантів – добратися до якоїсь точки, чи то підвал, чи будь-яке інше приміщення, і там закріпитися. Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутись і досягти якихось цілей. Але ЗСУ постійно виявляють спроби окупантів просунутись та знищують їх.”

Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох вже задвухстотили, за іншими полюють.

“Ситуація напружена всюди. Ворог деморалізує суспільство, створюючи постійні обстріли населених пунктів. Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог вдаряє КАБами. Ми укріплюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні “сюрпризи” для ворога, в тому числі, і дистанційне мінування”, – офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в етері телеканалу “Еспресо”.