Сили оборони атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України у 2014 році під час анексії Криму.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

Він нагадав, що “Костянтин Ольшанський” – це український великий десантний корабель, який росіяни захопили в України 2014 року під час окупації Криму. Судно дев’ять років стояло у бухті Севастополя. Росіяни почали розбирати його на запчастини та грабували.

За словами речника ВМСУ, на 10-й рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року вирішили відновити “Костянтин Ольшанський”.

Плетенчук зазначив, що ворог хотів видати відновлення начебто раніше пошкоджених Україною кораблів “Мінськ” чи “Оленегорський горняк”, проте через значні пошкодження відновлення суден під великим питанням.

“Корабель цей повинен був використовуватися проти України. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим “Нептуном”. Ураження було нанесено точно“, – сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі уточнюється ступінь пошкоджень ураженого корабля, однак тепер він точно не є боєздатним.