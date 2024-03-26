"Заходу потрібно змиритися з тим, що "цей день може настати", - зазначає Дмитро Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Politico.

Після хиткого початку президент Франції Еммануель Макрон останнім часом став рішучішим, принаймні у своїх публічних коментарях, заявляючи про те, що Європа не відкидає відправку наземних військ до України, якщо це необхідно для запобігання перемоги Росії.

“Ми раді бачити, що президент Макрон розвивається в цьому напрямку“, – сказав Кулеба.

Він наголосив, що хоча Україна ніколи не просила про те, щоб “європейські бойові війська були на території нашої держави”, лідерам ЄС потрібно звикнути до думки, що “цей день може настати”.

“Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це безпечність, яку європейці просто не можуть собі дозволити – ні для себе, ні для своїх дітей. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться“, – підкреслив міністр.