У 1891 році Михайло Старицький написав легендарну історичну повість “Облога Буші”. У 2024 – це стало реальністю.

“Буша – це “історична Мекка” Вінниччини. Єдиний заповідник у області. На його території найбільший у Європі Парк кам’яної скульптури. Скульптур на території понад 300. Також у нас є козацьке кладовище, хрести якого встановлені ще ХVII століття. Тепер її хочуть зруйнувати”, – розповіла редакції “Межі” Ірина Захарчук, директорка заповідника.

Історія почалася з того, що Державна служба геології та надр України виставила на аукціон родовище Бушанське для видобування корисних копалин. Кар’єр площею 13 гектарів розташований між селами Буша, Дорошівка та Слобода Бушанська.

Аукціон був повторний, тому стартову ціну знизили на чверть. На аукціоні 26 березня перемогло ТзОВ «Сі-Еволюшн», яке запропонувало ціну 2,6 млн грн.

Йому дозволили 20 років видобувати з родовища фосфатовмісний вапняк. Місцеві мешканці і працівники заповідника дізналися про аукціон лише через два дні. Людей поставили перед фактом.

“На горі Лисківка, збираються розробляти кар’єр з покладами фосфатовмісного вапняка, крейди. Якщо почнуть зводити цей кар’єр – наше село накриє пилом, бо воно розташоване в долині нижче гори. І будь-який вітер буде нести пил до нас”, – Ірина Захарчук, директорка Державного історико-культурного заповідника «Буша».

Бушанці протестують

Місцеві категорично проти. Бушанці провели публічне обговорення. Підсумувала все Ірина Захарчук.

“До кар’єру не буде під’їзду. У нас немає іншої дороги, лише через заповідник. І потік великогабаритних вантажних автівок призведе до руйнації пам’яток національного значення. Найближче до дороги – Музей археології, в якому археологічні розкопки датуються 4200 роком до нашої ери. Можливе пошкодження Замкової вежі ХVII століття”, – Ірина Захарчук, директорка Державного історико-культурного заповідника «Буша»

Резонансна ситуація дійшла і до парламенту. Емоційний спіч з трибуни Ради виголосила Лариса Білозір. Про проблему розповіла і у соцмережах.

“Історичне місце сили Вінниччини та України, де поховані козаки та розташований найстаріший скельний дохристиянський храм! І зараз через недолуге рішення Держгеонадра, продати на аукціоні гору, що впритул до цього унікального місця, історико-культурний заповідник Буша опинився під загрозою знищення. Звернулася до Міндовкілля та Мінкульту з трибуни Верховної Ради. Разом з колегами-депутатами не допустимо знищення Бушанського державного історико-культурного заповідника”, – коментує ситуацію народна обраниця Лариса Білозір.

Редакція “Межі” звернулася за коментарем до нардепки, з приводу актуальної ситуації щодо знищення заповідника. Очікуємо відповідь від Лариси Білозір.

Окрім, вищеперелічених загроз Ірина Захарчук поділилася: є ще одна — економічна. Та за своє будуть боротися до кінця.

“Це може призвести й до зменшення кількості туристів. А це основна галузь доходу жителів нашої громади. Навколо заповідника розвинулася велика мережа “зеленого” туризму. Ми – люди, які розвивали історію та туризм, будемо боротися і відстоювати нашу культуру”, – Ірина Захарчук.