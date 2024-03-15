Мобілізаційний проєкт. Що з ним не так та коли будуть прийняті усі правки? Дивіться у новому матеріалі.

Дискусії щодо мобілізаційного законопроекту тривають ще з минулого року, втім, розгляд правок почався зовсім нещодавно. Перед Комітетом Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки стоїть завдання опрацювати понад чотири тисячі правок. 12 березня депутати зібралися на засідання, щоб розглянути правки. Розглянули лише 300. Тривало це одну годину.

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки мали 13 березня продовжити розгляд законопроекту про мобілізацію, але засідання скасували. Одними з перших про скасування засідання повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Член комітету Роман Костенко в коментарі Українській Правді підтвердив скасування засідання, однак причини не назвав. Деякі з народних обранців кажуть, що з такими темпами роботи Комітету, процес розгляду правок може тривати безкінечно.



Наша редакці взяла з цього приводу коментар у заступниці голови Комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяни Безуглої, на що вона відповіла, що є ризик, що комітет завалить цей процес.

Народна депутатка України Соломія Бобровська зазначає , що не розуміє причин відтягування розгляду правок та обурюється, що на словах перемога не прийде.

“Ми разом намагалися зв’язатися з Головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександром Завітневичем для отримання коментаря стосовно того, що ж стає на заваді розгляду законопроекту, проте, він продовжує мовчати та на зв’язок не виходить. Як і секретар цього ж комітету Роман Костенко. Однак, ми надіслали Завітневичу офіційний запит від нашого видання. Тому чекатимемо з нетерпінням на розгорнуту відповідь від Комітету”, — зазначила Бобровська

Чому важливо занопроект прийняти якнайшвидше?

Законопроект важливий тим, що саме в ньому йдеться про оновлення правової бази України напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть мобілізувати до 500 тис. осіб. У Міноборони кажуть, що зусилля спрямовані на заміну 330-ти тисяч виснажених військових, які зараз перебувають на полі бою.

Зараз парламентарі обговорюють багато аспектів нового закону, зокрема щодо відпусток та ротацій. Однак, президент України Володимир Зеленський вважає, що мобілізаційне законодавство в Україні не відповідає вимогам воєнного часу, зокрема у контексті демобілізації, адже його розробляли у мирний період. Він наголосив, що навколо питання мобілізації в нашій країні існує багато дезінформації.

Наразі серед усіх обмежень для ухилянтів комітет схвалив лише одне – яке стосується керування транспортним засобом. Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, в ефірі телемарафону.

“Була залишена норма суто про обмеження керування транспортним засобом. Підкреслюю – обмеження керування транспортним засобом. Далі, я так думаю, буде якийсь сумісний реєстр з Нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт, як зараз, до речі, це і є, або в розшуку.” , — Олександр Федієнко

Нардеп наголосив, що в законопроекті не йдеться про вилучення автівок в ухилянтів, а сказано про обмеження прАва керування. І допоки парламент розглядатиме невідомо скільки правки до законопроекту по мобілізації, в Україні може настати парламентська криза.