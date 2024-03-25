Про це повідомляє Defense Express з посиланням на свої джерела.
Це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Тоді, скоріш за все, пошкоджена ракета впала на дорогу у Деснянському районі, — зазначило видання.
«Циркон” є найновішою та найбільш втаємниченою ракетою в арсеналі РФ, якій у Кремлі приписують аналогвнєтні характеристики, але вона знову була перехоплена українськими зенітниками», — пише Defense Express.
Також там зазначають, що досі не було жодного фото ракети ЗМ22 “Циркон”, лише малоякісні відео з її пуском від так званого міноборони РФ.
Під питанням залишаються і її характеристики, бо у РФ спочатку заявляли про дальність у 400 км та швидкість у 6 Махів, згодом про 600 км, потім про 1000 км та з 9 Махів. Вага бойової частини у різних джерелах декларується на рівні від 300 до 500 кг.
Нагадаємо, вранці в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи.
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