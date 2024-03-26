Як пише видання Yonhap, таку пропозицію висунули фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан і Кріс Парк, зазначивши, що Південна Корея переводить більшість артилерійських підрозділів на 155-міліметрові снаряди.

“Пропозиція США використати більшу частину південнокорейських запасів 105-мм боєприпасів з подальшою заміною їх на 155-мм боєприпаси, які зараз виробляються, могла б зацікавити Південну Корею”, — наголосили експерти.

Фахівці CSIS упевнені, що це рішення допоможе підтримати Україну в період проблем з закордонним фінансуванням.