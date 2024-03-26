Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.

«Обговорили насичений порядок денний із делегацією Європейського парламенту: фінансова підтримка, євроінтеграція, конфіскація російських активів, оборонна допомога», – зазначив Шмигаль.

Він подякував європарламентаріям за підтримку відкриття переговорного процесу про вступ України до ЄС. Прем’єр-міністр зауважив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів, і висловив сподівання, що вони будуть відкриті до червня цього року.

«Цінуємо, серед іншого, попереднє схвалення продовження безмитного ввезення українських товарів до ЄС. Це дуже важливо для економіки нашої держави», – зауважив також глава уряду.

Також прем’єр подякував й за затвердження програми Ukraine Facility, наголосивши, що допомога ЄС є одним із фінансових якорів держави. Він наголосив, що Україна розраховує на отримання 16 мільярдів євро цього року.

«Бачимо великий потенціал у заморожених російських активах, які могли б бути конфісковані й використані на підтримку України», – підкреслив він.