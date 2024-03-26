Вже колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на своє сьогоднішнє звільнення: подякував президенту за довіру.

Про це він написав у Facebook.

Він подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру і можливість бути причетним до “написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення”.

Данілов також зазначив, що «ми працювали й будемо надалі працювати» для України.

«Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував — не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!» — додав колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні за указом Володимира Зеленського, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, передавши посаду голові Служби зовнішньої розвідки Олександру Литвиненку.