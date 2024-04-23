У п'ятницю, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Це повідомив речник Міністерства оборони США генерал-майор ВПС Патрік Райдер.

Райдер підкреслив, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть це засідання.

“Я б сказав, що примітно, що попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки”, — зазначив Райдер.

Контактна група налічує 50 країн і залишається важливим механізмом у протистоянні російському вторгненню.

“Ви бачили, як альянс НАТО для колективної оборони розширюється, підкреслюючи міжнародний консенсус, що безпека України має значення для безпеки всіх наших націй”, — додав речник Пентагону.